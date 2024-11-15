الرياضة - 06:49 - بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله يستهد تجمعات الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - حزب الله.. أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهداف تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة برشقة صاروخية.

وأضاف حزب الله "استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون بمسيرة انقضاضية، لافتا إلى أنه تمت إصابة الهدف بدقة".

كما أكد حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بمسيرة انقضاضية، وتمت إصابة الهدف بدقة.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة توسعة هجماته وغاراته بشكل عنيف على لبنان وضد حزب الله، بحجة تأمين عودة سكان الشمال إلى مستوطناته، ليتساقط بعدها عدد كبير من الشهداء والجرحى في وقت قصير، حيث أكدت الصحة اللبنانية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 أن عدد الشهداء بلغ نحو 3386 شهيدا، وأن عدد المصابين بلغ نحو 14417 مصابا.

تصعيد الاحتلال في الشرق الأوسط

والتصعيد في الشرق الأوسط لا يزال مستمرا بشكل أكبر من ذي قبل، حيث أن مهاجمة الاحتلال الإسرائيلي وتصعيدها الكبير ضد حزب الله في الأيام الأخيرة، زاد الأمور تعقيدا، وتم التوقع أن يزداد التصعيد بشكل كبير بين حزب الله والاحتلال، بحجة تأمين عودة سكان الشمال إلى مستوطناتهم.

وما جعل الأحداث مشتعلة بشدة، هو اغتيال الاحتلال لـ حسن نصر، الأمين العام لحزب الله اللبناني، بعد مجموعة الاغتيالات الأخرى التي نفذّت ضد عدد من قيادات حزب الله.

وبعد استشهاد يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في اشتباك مع قوات الاحتلال، لا يمكن توقّع إلى أي مدى سيصل مستوى التصعيد، خصوصا مع استمرار بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال في وضع العراقيل أمام مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار، حيث أن ذلك يؤجج نيران الغضب بشكل كبير في الضفة الغربية ويجعل التصعيد فيها مشتعلا.

كما لا يمكن التغاضي عن الوضع الكارثي الذي يمر به سكان غزة سواء في الشمال أو الجنوب، الذين يموتون بسبب الجوع أو بسبب قصف الاحتلال أو بسبب نقص الدواء، وكل ذلك كفيل بالقول أن الإقليم بـأكمله على حافة الهاوية، وأن المفاوضات التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة والتي تتم بوساطة مصرية قطرية أمريكية تعد الأمل الوحيد لإنهاء كل هذه الحروب.