الرياضة - 04:16 - حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد السبت 16 نوفمبر 2024، حتى يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر الجاري.

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حالة الطقس غدا السبت 16 نوفمبر 2024

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت «الأرصاد»، من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة.

ونوهت بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت 16 نوفمبر 2024

الطقس في مصر غدا السبت 16 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 26 17 السواحل الشمالية 25 15 شمال الصعيد 26 14 جنوب الصعيد 30 15

حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة الى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 23 15 شمال الصعيد 26 13 جنوب الصعيد 29 15

درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 23 16 السواحل الشمالية 21 15 شمال الصعيد 24 12 جنوب الصعيد 27 14

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 22 14 شمال الصعيد 24 12 جنوب الصعيد 27 14

حالة الطقس يومي الأربعاء الخميس 20 و21 نوفمبر 2024

واختتمت هيئة الأرصاد، بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 24 16 السواحل الشمالية 23 14 شمال الصعيد 25 13 جنوب الصعيد 28 14

درجات الحرارة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024

الطقس في مصر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 25 16 السواحل الشمالية 24 15 شمال الصعيد 25 13 جنوب الصعيد 28 14