الرياضة - 04:16 - حالة الطقس.. الأرصاد تكشف موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:16 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من غد السبت 16 نوفمبر 2024، حتى يوم الخميس المقبل 21 نوفمبر الجاري.
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حالة الطقس غدا السبت 16 نوفمبر 2024
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية صباحاً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وحذرت «الأرصاد»، من سقوط أمطار متوسطة، على مناطق من مطروح، تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة.
ونوهت بوجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا السبت 16 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر غدا السبت 16 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|26
|17
|السواحل الشمالية
|25
|15
|شمال الصعيد
|26
|14
|جنوب الصعيد
|30
|15
حالة الطقس من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
وبينت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الأحد إلى الثلاثاء، حيث تسقط أمطار خفيفة الى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على وجود نشاط للرياح أحياناً، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأحد 17 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|23
|15
|شمال الصعيد
|26
|13
|جنوب الصعيد
|29
|15
درجات الحرارة يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|23
|16
|السواحل الشمالية
|21
|15
|شمال الصعيد
|24
|12
|جنوب الصعيد
|27
|14
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|22
|14
|شمال الصعيد
|24
|12
|جنوب الصعيد
|27
|14
حالة الطقس يومي الأربعاء الخميس 20 و21 نوفمبر 2024
واختتمت هيئة الأرصاد، بيان حالة الطقس، حيث تنشط الرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|24
|16
|السواحل الشمالية
|23
|14
|شمال الصعيد
|25
|13
|جنوب الصعيد
|28
|14
درجات الحرارة يوم الخميس 21 نوفمبر 2024
|الطقس في مصر يوم الخميس 21 نوفمبر 2024
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|25
|16
|السواحل الشمالية
|24
|15
|شمال الصعيد
|25
|13
|جنوب الصعيد
|28
|14
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