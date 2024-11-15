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بعد الخسارة أمام المغرب، موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

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بعد الخسارة أمام المغرب، موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

بعد الخسارة أمام المغرب، موعد مباراة منتخب الشباب المقبلة بدورة شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:02 مساءً - منتخب الشباب، خسر منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي  أقيم باستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر 

 ويستعد منتخب الشباب لمواجهة الجزائر بالجولة الثانية من بطولة شمال أفريقيا، والتي تقام في الإسماعيلية، وتنطلق المباراة في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل.

فيما رفض روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، منح لاعبي الفراعنة راحة من التدريبات الجماعية اليوم.

وعلى الرغم من خوض منتخب الشباب مباراة أمس أمام المغرب، إلا أن ميكالي قرر خوض مران في السادسة مساء اليوم الجمعة.

 

منتخب مصر يخسر أمام المغرب 

  علق البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 على خسارة فريقه أمام المغرب في الجولة الأولى بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

 

منتخب المغرب يتم تجهيزه منذ عامين 

 وقال ميكالي في تصريحات لشاشة أون تايم سبورت بعد المباراة: كنا على يقين بأن المواجهة أمام المنتخب المغربي ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن الأخير يتم إعداده منذ عامين لهذه التصفيات، في حين أن منتخب الشباب المصري لم نبدأ العمل معه إلا منذ بضعة أسابيع قليلة.

 

وأكد ميكالي أنه راض  تماما عن المردود الذي قدمه المنتخب المصري أمام المغرب على الرغم من الهزيمة، ولكنه أكد أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

منتخب مصر للشباب، كلمتك

ميكالي: متفائل بهذا الجيل

 وتابع ميكالي،  أنه متفائل جدا بهذا الجيل، وأنه يعمل على بناء جيل واعد يمثل الكرة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة. 

 

وأختتم ميكالي تصريحاته قائلا إن منتخب مصر مازال أمامه ثلاث مواجهات في البطولة أمام الجزائر وليبيا وتونس، وأنه على ثقة بأن الفريق سيحقق فيها نتيجة جيدة تسعد الجماهير المصرية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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