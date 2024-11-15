تعرف على التشكيل الكامل لمجلس إدارة اتحاد السلة الجديد برئاسة عمرو مصيلحي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:02 مساءً - جرت اليوم الجمعة، انتخابات اتحاد كرة السلة، ونجح عمرو مصيلحي في اقتناص منصب رئيس الاتحاد من مجدي أبو فريخة، بعدما حصل الأول على 24 صوتا مقابل 12 للثاني.

بينما في منصب العضوية فقد فاز في الانتخابات كل من: محمد فتحي، طارق سعيد، محمد نبيل محرم، محمد محمد إيهاب محسن، أحمد محمد حسن الشرقاوي، مصطفى إبراهيم فوزي، نيرة محمد، أيمن علي إبراهيم.

وأقيمت اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار مجلس جديد لدورة انتخابية مقبلة، من 2024 وحتى 2028، وضمت الجمعية العمومية 39 هيئة كان لها حق الحضور والانتخاب، وتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة وعمرو مصيلحى.

قائمة عمرو مصيلحي

وضمت قائمة عمرو مصيلحي كلا من، نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبد المنعم، طارق سعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبد القادر.

قائمة مجدي أبوفريخة

وضمت قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

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