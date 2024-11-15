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عمرو مصيلحي رئيسا لاتحاد السلة على حساب أبوفريخة - أخبار كلمتك

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عمرو مصيلحي رئيسا لاتحاد السلة على حساب أبوفريخة - أخبار كلمتك

عمرو مصيلحي رئيسا لاتحاد السلة على حساب أبوفريخة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - فاز عمرو مصيلحي بانتخابات رئاسة اتحاد كرة السلة، وذلك على حساب مجدي أبوفريخة الذى كان يتولي منصب رئيس الاتحاد فى الدورة الأخيرة.

وحصل مصيلحي على 24 صوتا وحصد أبو فريخة 12 صوتا.

وأقيمت اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار مجلس جديد لدورة انتخابية مقبلة، من 2024 وحتى 2028، وضمت الجمعية العمومية 39 هيئة كان لها حق الحضور والانتخاب، وتنافس في انتخابات السلة قائمتى مجدى أبو فريخة وعمرو مصيلحى.

قائمة عمرو مصيلحي

وضمت قائمة عمرو مصيلحي كلا من، نائب الرئيس: خالد القوصي

الأعضاء: حسين البشبيشي، محمد إيهاب محسن، هاني عبد المنعم، طارق السعيد، العقيد أحمد الشرقاوي، نيرة محمد أنور، سامر سيف، جمال عبد القادر.

قائمة مجدي أبوفريخة

وضمت قائمة الدكتور مجدي أبو فريخة كلا من:

نائب الرئيس: محمد فتحي

الأعضاء: حمدي المناعي، أيمن علي إبراهيم، أحمد إسكندر، مصطفى فوزي، محمد محرم، داليا العرابي، خالد مصطفى.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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