الخبرة والشباب، كل ما تريد معرفته عن نزال تايسون وجيك بول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - نزال القرن، يقام اليوم الجمعة النزال الذي طال انتظاره، بين أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون، ومواطنه اليوتيوبر جيك بول على ملعب AT&T، بولاية تكساس.

ويقام النزال اليوم بعد انتظار طويل بعد أن كان مقررا إقامته في 20 يوليو الماضي، لكن تم تأجيله بعد أن عانى تايسون من مشاكل صحية.

مشاهدة نزال مايك تايسون ضد جيك بول

ومن المقرر أن يتم بث نزال جيك بول ضد مايك تايسون حصريًا على منصة "نتفليكس"، ومتوقع أن يصل عدد المشاهدات إلى 500 مليون شخص، مما يجعله أحد أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في التاريخ.

وعلى عكس مباريات الملاكمة والنزالات الكبرى، التي عادة ما تكون بنظام الدفع مقابل المشاهدة، فإن نزال تايسون ضد بول سيكون متاحًا للمشاهدة لأي شخص لديه حساب "نتفليكس" بدون تكلفة إضافية.

ورغم الطبيعة غير الرسمية للنزال، فإن اهتمام عشاق الملاكمة يأتي من كون تايسون البالغ 58 عامًا أحد طرفيه، وهو الذي حقق مسيرة مذهلة قبل اعتزاله منذ نحو 20 عامًا، تخللها خوض عدة نزالات استعراضية كان آخرها عام 2020.

تصريحات مايك تايسون

وقال تايسون في تصريحات صحفية: "لن تغير هذه المعركة حياتي ماليًا، إذا خضت هذه المعركة مجانًا فلن تغير حياتي.. زوجتي تخبرني باستمرار: لست بحاجة إلى خوض هذه المعركة".

وأضاف: "هذا ما أريد فعله، هذا أنا، أنا أسعى إلى مجدي، أريد الخروج وأريد تعريض نفسي للخطر، في بعض الأحيان أريد أن أرى من أنا، بالنسبة لي هذا كل ما أعرفه عن كيفية القيام به منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري. هذا هو ما أريد القيام به فقط".

عائد مالي ضخم

وعلى جانب آخر، فجر جيك بول منافس تايسون مفاجأة بعدما أعلن في مؤتمر صحفي أن أرباحه من هذا النزال قد تصل إلى 40 مليون دولار.

كما كشف اليوتيوبر الأمريكي في تصريحات أيضًا أن "المكافآت" في عقده للقتال يمكن أن تعزز أرباحه وأرباح تايسون.

وقال بول: "هناك بالتأكيد أرقام مضمونة معينة ومكافآت أخرى مدمجة وأشياء أخرى فوق المبيعات ومؤشرات أداء رئيسية تحفز أشياء معينة".

وأنهى قائلا: "هذا بالتأكيد هو أكبر عائد لي، من بين جميع المعارك.. إنه بالطبع مبلغ ضخم".

قتال حقيقي

والمثير في الأمر، أن قواعد عقد مايك تايسون ضد جيك بول لن تكون قواعد نزال استعراضي، حيث تنص بوضوح على أن القتال سيكون قتالا معتمدا يشرف عليه قسم التراخيص واللوائح في تكساس الأمريكية.

وستكون القفازات المستخدمة أثقل من الوزن المعتاد الذي تم اختياره للمعارك الاحترافية، كما سينقسم النزال إلى إجمالي 8 جولات، مدة كل منها دقيقتين بدلا من ثلاث.

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