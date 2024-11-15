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لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة فى دوري السيدات - أخبار كلمتك

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لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة فى دوري السيدات - أخبار كلمتك

لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة فى دوري السيدات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:50 مساءً -  أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الجونة التي تقام اليوم الجمعة، بملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.


خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.


خط الوسط: نادين محمد ولولو نصر وحبيبة عصام.


خط الهجوم: منة طارق وميا داردن ونادين غازي.

وتجلس على دكة البدلاء كل من:‏ إسراء السقا وأمل ناصر وحبيبة عمر وندى خالد وشهد هشام وسارة كرد وأشرقت عادل وشارتي روبن ومريم خميس.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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