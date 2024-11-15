الرياضة - 01:43 - بعد تراجع الأسعار.. أفضل الأماكن لشراء الذهب بدون مصنعية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - أفضل الأماكن لشراء الذهب بدون مصنعية.. ارتفعت معدلات البحث عبر محرك البحث «جوجل» حول أفضل أماكن لشراء الذهب بسعر مصنعية جيد، وذلك بعد انخفاض أسعار الذهب نحو 100 جنيه للجرام الواحد.

وفي هذا الصدد يستعرض موقع كلمتك لمتابعيه وزواره أفضل الأماكن لشراء الذهببدون مصنعية، خلال التقرير التالي:

أفضل الأماكن لشراء الذهب بدون مصنعية

يوجد العديد من الأماكن المعروفة بشراء الذهب من العملاء وإعادة بيعة بدون مصنعية أو بسعر أقل، وتتمثل في الآتي:

محلات الصاغة بمنطقة الصاغة في وسط البلد

تتميز منطقة الصاغة الموجودة في منطقة وسط البلد، بأنها من أشهر وأقدم محلات الصاغة في القاهرة، حيث يذهب إليها الكثير من الأشخاص لشراء ما يرغبون به من ذهب دون عن غيرها لما تحتوي عليه من محلات كثيرة، سواء كان جديدا بسعر مصنعية أقل من غيرها من الأماكن أو المستعمل، الذي تهتم عدد من المحلات ببيعه دون مصنعية.

ميدان الجامع بمنطقة مصر الجديدة

يعد ميدان الجامع الموجود بمنطقة مصر الجديدة من أشهر محلات الصاغة، ويذهب إليها مئات من الأشخاص يوميا، لشراء ما يرغبون به من مشغولات ذهبية أو سبائك، وتوجد بعض المحلات الموجودة في نطاق ميدان الجامع، تقوم بشراء الذهب وبيعه دون أن يتم تجديده أو إعادة تشكيله تبيعه كما هو لمواطنين بدون مصنعية، وهناك محلات أخرى تبيعه بمصنعية أقل.

شارع سليمان جوهر بالدقي

يعتبر شارع سليمان جوهر الموجود بمنطقة الدقي، من المناطق المشهورة التي تحتوى على محلات صاغة متعددة، ويذهب إليه العديد من سكان الجيزة ومنطقة وسط البلد أيضا، ويوجد أيضا بعض المحلات المتخصصة في بيع الذهب المستعمل بدون مصنعية.

بعض المولات في مدينة أكتوبر

توجد بعض المحلات الموجودة في مولات مدينة 6 أكتوبر، حيث تحرص على بيع الذهب المستعمل بدون مصنعية، ويذهب الراغبون في شراء الذهب للاستثمار بشراء ما يرغبون به بأسعار أقل من أماكن غيرها.