الرياضة - 01:43 - موعد الجمعة البيضاء في مصر وطريقة الإبلاغ عن العروض الوهمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - الجمعة البيضاء 2024.. يهتم الكثير من المواطنين بـ عروض الجمعة البيضاء 2024 في مصر أو ما يعرف عالميًا بـ(Black Friday)، من أجل شراء كل ما يحتاجونه بأسعار مخفضة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الجمعة البيضاء لعام 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تخفيضات الجمعة البيضاء 2024

تتنافس المتاجر في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العالم العربي، على تقديم تخفيضات ضخمة على مجموعات كبيرة من المنتجات، ما يدفع المواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة ضمن تخفيضات الجمعة البيضاء السنوية.

وتقدم المحلات التجارية في الجمعة البيضاء 2024، تخفيضات تصل نسبتها من 20% إلى 70% على جميع الأشياء، التي من بينها «الأجهزة الكهربائية، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية».

تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر

وتعد الجمعة البيضاء 2024 في مصر من أكبر مواسم التخفيضات السنوية، حيث تتنافس المتاجر والمولات لتقديم أكبر قدر من التخفيضات والعروض السنوية على جميع المنتجات والخدمات.

موعد الجمعة البيضاء 2024 في مصر

ومن المفترض أن يوافق موعد الجمعة البيضاء 2024 في مصر آخر جمعة من شهر نوفمبر 2024، الموافق 29 نوفمبر الجاري، ويتزامن موعد الجمعة البيضاء 2024 مع الاحتفالات الأمريكية بـ «الجمعة السوداء»، وفي أغلب الأوقات تبدأ المتاجر في مصر بإطلاق عروض الجمعة البيضاء قبل الموعد الرسمي لها بأيام، على أن تستمر العروض حتى نهاية الشهر، وذلك بهدف إتاحة فرصة كبيرة وفترة زمنية كافية للمتسوقين للاستفادة من التخفيضات المتاحة.

وتبدأ المحلات التجارية الشهيرة في الجمعة البيضاء 2024 في مصر بتقديم العروض والتخفيضات منذ الأسبوع الذي يسبق الجمعة البيضاء، وتستمر حتى الموعد المحدد مما يمنح المتسوقين فرصة للاستفادة من التخفيضات قبل يوم الجمعة، وعادة ما تستمر مدة تخفيضات الجمعة البيضاء لأسبوع ويأتي ذلك وفقا لسياسة المتاجر والسلاسل التي تطرح العروض.

عروض الجمعة البيضاء في مصر 2024

كما تحرص العديد من المتاجر التقليدية والإلكترونية على الإعلان عن عروض الجمعة البيضاء 2024 الخاصة بها قبل الوقت ليتمكن المواطنون من التخطيط والتسوق بشكل جيد.

أماكن عروض الجمعة البيضاء في مصر 2024

أما عن أماكن المشاركة في عروض الجمعة البيضاء 2024 فهي:

- المتاجر الإلكترونية: والتي تعد من أبرز المتاجر التي تقدم عروض كبيرة وتخفيضات ضخمة في الجمعة البيضاء 2024.

- المولات والمتاجر المحلية: حيث تقوم العديد من المولات والمتاجر المحلية بالمشاركة في عروض الجمعة البيضاء، وتقديم تخفيضات كبيرة على مختلف السلع لجذب المتسوقين وتلبية احتياجاتهم.

نصائح للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء 2024

وحتي تستفيد من عروض الجمعة البيضاء 2024 أقصي استفادة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- التخطيط المسبق: حيث تقوم بعمل قائمة بالمشتريات الضرورية التي تحتاجها قبل موعد الجمعة البيضاء 2024 للتأكد من الحصول على أفضل العروض.

- الشراء المبكر: حيث أن بعض العروض قذ تنفذ بسبب الإقبال والطلب المرتفع من المواطنين عليها، مما يستوجب الذهاب للمتاجر في وقت مبكر للحصول على عروض الجمعة البيضاء 2024 المطلوبة.

- مقارنة أسعار السلع: يمكنك المقارنة بين أسعار المنتجات في المولات والمتاجر المختلفة للحصول على أفضل صفقة من عروض الجمعة البيضاء 2024.

التحذيرات من عروض الجمعة البيضاء

و بدوره أصدر جهاز حماية المستهلك عدة تحذيرات لحماية المستهلكين من التعرض للغش التجاري والوقوع في فخ العروض الوهمية، حيث قال الجهاز عبر الموقع الإلكتروني الخاص به: «جهاز حماية المستهلك يُحذر المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والاشتراك في أي مسابقات إلا بعد التأكد من إخطار (جهاز حماية المستهلك)، خلال موسم تخفيضات(الجمعة البيضاء).

شروط الاشتراك في مسابقات عروض الجمعة البيضاء

وتابع الجهاز أنه في حالة رغبة المستهلك في الاشتراك في أي مسابقات، يجب عليه التأكد من وجود رقم إخطار جهاز حماية المستهلك في الإعلان قبل الاشتراك في المسابقات، «هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024، حيث أن نص المادة رقم (14) من قانون حماية المستهلك تنص على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بـ 3 أيام على الأقل.

غرامات المخالفين في الجمعة البيضاء

وأشار الجهاز إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة رقم 14 من القانون فيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

توجيهات جهاز حماية المستهلك في الجمعة البيضاء 2024

وأوضح الجهاز للمواطنين أنه للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة، يمكنهم التواصل من خلال الوسائل التالية:

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) عن طريق الهاتف الأرضي.

- إرسال شكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك، والذي يمكنك تحميله من خلال «جوجل بلاي- ابل ستور».

- إرسال الشكوي من خلال الرابط التالي http://shakwa.cpa-mobile.com/.

- إرسال الشكوي الكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/.

- إرسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بإسم «جهاز حماية المستهلك المصري» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي الواقع ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو إلى أي فرع من كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

أما عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، فأوضح جهاز حماية المستهلك عدة نقاط وهي:

- أن للمستهلك الحق في الإستبدال والإسترجاع خلال فترة الـ 14 أو ال 30 يوم أثناء التخفيضات.

- للمستهلك الحق في الحصول على الفاتورة دون تحمل أي أعباء مالية إضافية أخرى.

نصائح تحميك من عمليات النصب في عروض الجمعة البيضاء

ووجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح هامة عند الشراء من المواقع الإلكترونية في الجمعة البيضاء 2024، لضمان عدم التعرض لعمليات النصب والاحتيال، بينها:

- قبل إدخال أي معلومات، تأكد من صحة البيانات وتفاصيل البطاقة الائتمانية الخاصة بك.

- اختر المواقع التي تحظى بسمعة جيدة، واقرأ شروط البيع والاسترجاع بدقة لتفادي أي مشاكل لاحقًا.

- اطبع نسخة من أمر الشراء واحتفظ بها للرجوع إليها عند الحاجة.

- تجنب مشاركة بيانات البطاقة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، ويفضل استخدام بطاقة واحدة مخصصة لعمليات الشراء عبر الإنترنت.

- تأكد من مراجعة كشف بطاقة الائتمان بانتظام للتحقق من صحة المعاملات.

ما هي الجمعة البيضاء؟

وأطلقت الجمعة البيضاء، المعروفة عالميًا باسم (الجمعة السوداء) بالولايات المتحدة الأمريكية، في القرن الـ19 بعد عيد الشكر، لكن اختلف الاسم بسبب تقديس يوم الجمعة وأهميته الدينية في العالم الإسلامي.

وعرفت الولايات المتحدة الـBlack Friday نتيجة حالة الكساد التي ضربت البلاد آنذاك، ما أجبر التجار على إعلان خصومات وصلت إلى 100% من أجل تنشيط مبيعات السوق، لذا أطلق عليها البلاك فرايداي (الجمعة السوداء).