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سكالوني يتحدث عن سقوط الأرجنتين أمام باراجواي: كنا نعلم بصعوبة المباراة - أخبار كلمتك

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سكالوني يتحدث عن سقوط الأرجنتين أمام باراجواي: كنا نعلم بصعوبة المباراة - أخبار كلمتك

سكالوني يتحدث عن سقوط الأرجنتين أمام باراجواي: كنا نعلم بصعوبة المباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:34 مساءً -  تحدث ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، عن خسارة بلاده الأخيرة، أمام باراجواي في منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفاز منتخب باراجواي على الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “أنا لست هنا لانتقاد لاعبيّ بل أنا هنا لدعمهم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، نحن هنا للمضي قدمًا ومنح الثقة للعديد من الشباب الذين الجدد”.

وتابع: “في الشوط الأول لعبنا مباراة جيدة، ولكن الحركة الأولى في بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية، يجب أن نهنئ الخصم الذي دافع بشكل جيد للغاية”.

 

وأضاف: “نحن نلعب ونأمل أن نعود إلى الطريق الصحيح، الفريق دائمًا يحاول ويواجه التحديات في المباريات، اللاعبون لا يتخلون عن أي كرة، بعد ذلك سنحلل ما يمكن تحسينه”.

وقال سكالوني في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: “أنا لست هنا لانتقاد لاعبيّ بل أنا هنا لدعمهم، كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، نحن هنا للمضي قدمًا ومنح الثقة للعديد من الشباب الذين الجدد”.

وتابع: “في الشوط الأول لعبنا مباراة جيدة، ولكن الحركة الأولى في بداية الشوط الثاني جعلت الأمور صعبة للغاية، يجب أن نهنئ الخصم الذي دافع بشكل جيد للغاية”.

وأردف: “نحن نلعب ونأمل أن نعود إلى الطريق الصحيح، الفريق دائمًا يحاول ويواجه التحديات في المباريات، اللاعبون لا يتخلون عن أي كرة، بعد ذلك سنحلل ما يمكن تحسينه”.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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