الرياضة - 01:27 - مقررة أممية: إسرائيل تطبق نفس المنهج المستخدم في غزة على لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:27 مساءً - قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، ريم السالم، إن الوضع في لبنان «كارثي» ويتم تطبيق نفس المنهج المستخدم من قبل إسرائيل في غزة على لبنان، مشيرة إلى أن أكثر من 3000 آلاف شخص استشهدوا في لبنان وتم تهجير الآلاف من منازلهم.

وأضافت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، لقناة «القاهرة الإخبارية» اليوم الجمعة، أن إسرائيل حصلت على الضوء الأخضر من أوروبا وأمريكا من أجل الهجوم الذي تنفذه على لبنان، لافتة إلى أن وضع النساء والأطفال في لبنان وغزة في تراجع كبير بسبب العدوان الإسرائيلي.

وأكدت ريم السالم، أن إسرائيل تضرب بقوانين حقوق الإنسان عرض الحائط ويجب الوصول الفوري لوقف إطلاق النار، مشددة: يجب وقف فوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل والتي يتم استخدامها ضد المدنيين.

غزة أصبحت مقبرة جماعية

وتابعت، أن غزة أصبحت مقبرة جماعية نتيجة العدوان الإسرائيلي علي القطاع، منوهة بأن مئات النساء والفتيات في غزة يتعرضن للتعذيب من قبل جيش الاحتلال.

المرأة الفلسطينية تعرضت لكثير من الانتهاكات

وذكرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أن إسرائيل تطبق مشروع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتهجيرهم عن أراضيهم، مبينة أن المرأة الفلسطينية تعرضت لكثير من الانتهاكات من قبل جيش الاحتلال.