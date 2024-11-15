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ليفربول يُحدد بديل أرنولد، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

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ليفربول يُحدد بديل أرنولد، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

ليفربول يُحدد بديل أرنولد، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:18 مساءً -  كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي ليفربول استقرت على بديل ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الأول بالريدز، في حالة رحيله إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، أن ألكسندر أرنولد أثار اهتمام ريال مدريد، مما يعني أن ليفربول سيحتاج إلى استبداله بلاعب من نفس الطراز، في حين يقدم جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني، مجموعة مهارات مختلفة، إلا أنه يمتلك سمات متميزة بفضل سرعته وذكائه الهجومي والمراوغة.

 

وتدرج فريمبونج في صفوف مانشستر سيتي قبل أن يوقع مع سيلتيك في عام 2019 وبعدها انتقل إلى بايرن ليفركوزن، وتردد مؤخرًا أن بيب جوارديولا حريص على إعادته إلى الاتحاد.

وأشار التقرير إلى أن المبلغ المطلوب لتفعيل الشرط الجزائي في عقد فريمبونج غير واضح، لكن التقارير تزعم أن عرضًا بقيمة 44 مليون دولار تقريبًا سيسمح لليفربول بفتح محادثات مع اللاعب.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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