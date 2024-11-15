الغيابات تضرب الأهلي قبل مران اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:18 مساءً - الأهلي، يفتقد الأهلي اليوم العديد من لاعبيه فى مرانه المرتقب بملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويغيب عن الأهلي فى مران اليوم 13 لاعبا، وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد، بسبب الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

كما يغيب كلًا من وسام أبو على ويحيى عطية الله بسبب التواجد فى معسكري منتخبي فلسطين والمغرب على الترتيب.

ويعاني الأهلي من غياب 5 لاعبين للإصابة أيضا، وهم كريم نيدفيد الذى يعاني من الإصابة فى عضلة السمانة وكريم فؤاد بسبب الرباط الصليبي ومحمد هاني بسبب الإصابة أيضا بالرباط الصليبي الخلفى وعلى معلول للإصابة فى وتر إكيلس وأشرف داري للإصابة فى كاحل القدم.

يخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائي على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

ويعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بسبب التوقف الدولي، ويقود مران الأحمر مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهته المقبلة فى الدوري أمام الاتحاد السكندري فى ثالث جولات المسابقة المحلية.

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