عمر مرموش يتحدث عن صعوبات البداية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:18 مساءً - تحدث الدولي عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، عن منزله والطفولة وبدايته في كرة القدم.

وقال عمر مرموش، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية: "عندما كنت طفلًا، كان لدي حلم، كان الحلم أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا، وقال والدي في البداية: لا لكرة القدم!" كما يقول الآباء".

وأكمل لاعب منتخب مصر، قائلًا: "لم أكن أفضل طالب، كل ما بقي لي هو كرة القدم".

وعن انضمامه إلى فولفسبورج في سن الـ 18 عامًا، قال مرموش: "كان من الصعب جدًا ترك العائلة والأصدقاء وبلدي والذهاب إلى ألمانيا، التحدي الأكبر في حياتي".

وأتم مرموش، تصريحاته بالحديث عن فريق فرانكفورت، قائلًا: "لدينا فريق شاب، الشباب يتعلمون بسرعة كبيرة، نريد تنفيذ كل ما يتوقعه المدرب بسرعة".

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