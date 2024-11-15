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الرياضة - 01:11 - مع بدء العد التنازلي.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:11 - مع بدء العد التنازلي.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:11 - مع بدء العد التنازلي.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:11 مساءً - مرتبات شهر نوفمبر.. لم يعد يفصلنا سوى أيام قليلة عى انتهاء شهر نوفمبر، ليبحث العاملون في الحكومة، عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وجدول الصرف.

مرتبات شهر نوفمبر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل الخاصة بـ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، من حيث موعد وأماكن الصرف.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يوم الأحد 24 نوفمبر، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل صرف مرتبات شهر نوفمبر في يوم الإثنين 25 نوفمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

مرتبات شهر نوفمبر 2024

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر

ويتمكن العاملون بالجهاز الإداري في الدولة من صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، طوال أيام الصرف من الأماكن التالية:

- فروع البنوك.

- فروع البريد المصري المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، ابتداءً من يوم الأحد 24 نوفمبر، ولمدة 5 أيام، على أن تنتهي في يوم الخميس 28 نوفمبر، بينما تصرف المتأخرات 7، و10، و11 من شهر ديسمبر، وفقا لبيان وزارة المالية.

مرتبات شهر نوفمبر 2024

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024

- موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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