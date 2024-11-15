الرياضة - 11:09 - لقاح الأنفلونزا الموسمية.. أسعاره وأماكن الحصول عليه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - لقاح الأنفلونزا.. يسأل المواطنون عن أسعار وأماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وذلك لزيادة حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء.

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أماكن الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية

يستطيع المواطنين الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية، وذلك من خلال مستشفيات وزارة الصحة وفروع المصل واللقاح، بالإضافة إلى عدد من المراكز المنتشرة في القاهرة والمحافظات، كما أعلنت وزارة الصحة عن عدة أماكن ومراكز تطعيم متاحة على مستوى الجمهورية لتلقي اللقاح.

وأبرز هذه الأماكن هي:

- محافظة القاهرة والجيزة

مركز المصل واللقاح، بعنوان- 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، المهندسين، الجيزة

- محافظة السويس

مكاتب صحة: السادات- المثلث- عرب المعمل- الصفا.

- محافظة الفيوم

مكتب صحة الحادقة خلف قسم أول الفيوم

- محافظة الإسماعيلية

الإدارة الصحية بالإسماعيلية- المراكز الطبية في التل الكبير- المراكز الطبية في القصاصين- مكتب صحة أبوصوير- مكتب صحة فايد- مكتب صحة القنطرة شرق- مكتب صحة القنطرة غرب

- محافظة القليوبية

مكاتب صحة: رابع بنها- حجازي- كفر شكر- العبور- الخانكة- شبين القناطر- القناطر الخيرية- قليوب

- محافظة الإسكندرية

مكاتب صحة: سموحة- المندرة- الجمرك- العامرية- العجمي البحرية

- محافظة سوهاج

مراكز طب الأسرة في: سوهاج- البلينا- طما- جهينة- أخميم- المراغة- ساقلتة- العسيرات- دار السلام- المنشاة

- محافظة البحر الأحمر

مكاتب صحة: رأس غارب- الغردقة- القصير- مرسى علم

الوحدة الصحية بسفاجا- الوحدة الصحية بشلاتين

- محافظة الدقهلية

مكاتب صحة: ميت غمر- السنبلاوي- دكرنس- الجمالية- بلقاس

- محافظة الشرقية

مركز تطعيم المسافرين في مديرية الصحة

مكاتب صحة: بلبيس- أبوحماد- العاشر من رمضان- القنايات- فاقوس- الحسينية- كفر صقر- أبوكبير- منيا القمح- ديرب نجم

- محافظة المنيا

مكاتب الصحة والمستشفيات الحكومية.

- محافظة البحيرة

مركز طبي ناصر بدمنهور- مركز تطعيم الحجاج بالعكريشة في كفر الدوار.

مكاتب صحة: المحمودية- أبوالمطامير.

المراكز الطبية في: أبوحمص- رشيد- إدكو- الرحمانية- شبراخيت- إيتاي البارود- الدلنجات- بدر.

الوحدة الصحية بالبلاكوس في كوم حمادة.

تكلفة لقاح الأنفلونزا الموسمية

تبلغ تكلفة لقاح الأنفلونزا في مراكز المصل واللقاح 190 جنيهاً، ويصل سعره في الصيدليات إلى حوالي 350 جنيهاً، وهي نفس الأسعار المقررة في العام الماضي.

الفئات الأكثر احتياجاً للقاح الأنفلونزا

أعلنت وزارة الصحة أن النساء الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار وأصحاب المناعة الضعيفة هم أكثر الناس احتياجاً لتلقي اللقاح.

طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

أوصت وزارة الصحة بحماية أنفسنا من الإصابة بالإنفلونزا، وذلك باتباع الإرشادات الاتية:

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تجنب لمس الوجه بعد ملامسة الأسطح.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

تنظيف الأسطح بانتظام.

تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

الاهتمام بالوقاية واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل عام، بما في ذلك تلقي لقاح الإنفلونزا، يساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض، ويعتبر اللقاح من أهم الوسائل لتعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة.