الرياضة - 11:09 - فلكيا.. موعد أول أيام شهر رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - شهر رمضان 2025.. أقل من 105 أيام على حلول شهر رمضان المبارك لسنة 2025 حيث ينتظر المسلمون من مختلف البلدان، حلول شهر رمضان الكريم، الذي يأتي محملًا بالعادات والتقاليد الإسلامية فهو شهر الصوم والتعبد والتقرب إلى الله.

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موعد بداية شهر رمضان 2025.

وتترقب الدول الإسلامية حلول شهر رمضان 2025، إذ من المتوقع أن يبدأ الصيام يوم السبت، الموافق 1 مارس 2025.

ويأتي شهر رمضان 2025 مع بداية فصل الربيع، مما يوفر أجواءً معتدلة نسبيًا للصائمين، وهو ما قد يساعد على تقليل مشقة الصيام، ومن المتوقع أن تزداد ساعات الصيام تدريجيًا خلال الشهر، حيث تبدأ بساعات أقصر وتصل إلى حوالي 14 ساعة بنهاية الشهر الفضيل في العديد من الدول العربية.

صيام شهر رمضان.

ويكون لـ صيام شهر رمضان العديد من الفوائد، التي من بينها: «تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها، الصبر والحلم والجود والكرم، ومجاهدة النفس».

فضل صيام شهر رمضان.

شهر رمضان هو شهر العبادات الصيام، وتلاوة القرآن، والعتق من النار، وشهر الصدقات والإحسان، وتضاعف فيه الحسنات، شهر رمضان تجاب فيه الدعوات، وترفع فيه الدرجات، وتغفر فيه السيئات، كما تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار.=

ويعد هذا الشهر الكريم فترةً للعبادات والطاعات، كما تنشط الأسواق قبل رمضان مع إقبال الناس على شراء الاحتياجات الرمضانية وتحضير الأجواء المناسبة لاستقبال الشهر الفضيل.