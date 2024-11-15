محمود بنتايك ينضم لبعثة الزمالك في ليبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:03 صباحاً - وصل المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ليبيا صباح اليوم الجمعة للانضمام لبعثة الفريق قبل خوض ودية النصر الليبي.

وجاء انضمام بنتايك لبعثة الزمالك في ليبيا استعدادًا للتواجد مع فريقه في مباراة النصر الليبي الودية المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء اليوم الجمعة على ملعب شهداء بنينا في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

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