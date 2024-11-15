الرياضة - 10:52 - موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:52 صباحاً - مع اقترب موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وإعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الترم الأول 2025 بجميع المراحل التعليمية، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي هذا الصدد، يستعرض كلمتك، لزواره ومتابعيه كل ما يخص موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من خلال السطور التالية:

موعد امتحانات الترم الأول 2025

وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن مواعيد الامتحانات، من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 من يوم السبت الموافق 11 يناير 2024، وذلك لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي.

موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

ووفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم من المقرر أن تستمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث لمدة أسبوعين، حيث ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول 2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.