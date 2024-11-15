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أحمد كشري مديرًا فنيًا للترسانة خلفًا لجمعة مشهور - أخبار كلمتك

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أحمد كشري مديرًا فنيًا للترسانة خلفًا لجمعة مشهور - أخبار كلمتك

أحمد كشري مديرًا فنيًا للترسانة خلفًا لجمعة مشهور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:29 صباحاً -  تعاقد مسئولو الترسانة مع أحمد كشرى لقيادة الفريق فنيا خلفا لجمعة مشهور، الذى تقدم باعتذار أمس عن عدم استكمال مهام عمله.

 وبات من المنتظر أن يعاون أحمد كشرى كل من أحمد رجب كمدرب عام وأحمد عبد الظاهر كمدرب مساعد على أن يتم تحديد اسم مدرب حراس المرمي خلال الساعات المقبلة.

وفاز فريق طنطا على نظيره الترسانة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس في الجولة  الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق طنطا منذ انطلاق الموسم الحالي من مسابقة دوري المحترفين. 

ويحتل الترسانة المركز التاسع بدورى المحترفين برصيد 10 نقاط بفارق أربع نقاط عن أبو قير للأسمدة المتصدر.
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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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