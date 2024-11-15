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الرياضة - 10:17 - وزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:17 - وزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:17 - وزير الري يبحث مع مسؤول بمؤسسة «DHI» التعاون للتعامل مع تحديات ندرة المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع أندريا كروست نائب رئيس مؤسسة DHI لقسم الشئون البحرية والساحلية في جنوب أوروبا، وهي مؤسسة استشارية دولية تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومتخصصة في الاستشارات الرقمية وتطوير التكنولوجيا والحلول البيئية ومقرها الرئيسي الدنمارك، التعاون بين الوزارة والمؤسسة في مجال تحقيق الإدارة الفعالة للموارد المائية للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.

يأتي هذا الاجتماع في ضوء نتائج اللقاء السابق انعقاده بين الدكتور سويلم وميتي فستيرجارد الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم.

كما تم استعراض موقف الدراسة التي تقوم بها المؤسسة ضمن خطة مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجاري تنفيذها من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP التابع لصندوق المناخ الأخضر GCF.

وتم التوافق على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للتنمية السياحية ومؤسسة DHI في مجال الابتكارات المعنية بأعمال الحماية الشاطئية بالساحل الشمالي، ودعم جهود تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وبناء قدرات المتخصصين في مجال التكيف مع المناخ من خلال الاستفادة من قدرات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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