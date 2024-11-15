الرياضة - 10:01 - آخر موعد لحجر شقق «جنة ودار وسكن مصر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - شقق جنة ودار وسكن مصر.. حالة من البحث المستمر خلال الأيام القليلة الماضية، عن آخر موعد لحجر شقق جنة ودار وسكن مصر، الخاصة بطرح وزارة الإسكان 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة.

شقق جنة ودار وسكن مصر

ويوفر موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، آخر موعد لحجر شقق جنة ودار وسكن مصر، وجميع التفاصيل الخاصة بالتقديم على الشقق، من خلال السطور التالية:

آخر موعد لحجر شقق جنة ودار وسكن مصر

ووفقًا لما جاء في كراسة شروط حجز الشقق، فيكون آخر موعد لسداد مقدم جدية حجز شقق جنة ودار وسكن مصر، يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، في تمام الساعة الثانية مساءً

مقدم جدية حجر شقق جنة ودار وسكن مصر

وتبلغ قيمة جدية حجر شقق جنة ودار وسكن مصر في الطرح 6575 وحدة سكنية، نحو 100 ألف جنيه و500 جنيه مصروفات دراسة لا تسترد، وذلك في بـ 15 مدينة جديدة وهي: «العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، السادات، المنيا الجديدة، غرب قنا الجديدة، ناصر «غرب أسيوط»، دمياط الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، العبور، الشروق»، وفقا لما جاء في كراسة الشروط.

كيفية التقديم على شقق جنة ودار وسكن مصر

- تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني «مسكن - محور الوحدات» من خلال الضغط على الرابط هنــــــــــا.

-ثم اختيار أيقونة «محور الوحدات»، ثم الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع سواء «جنة أو دار أو سكن مصر» ومعرفة كافة تفاصيل الحجز.

- إدخال البيانات الأساسية «الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون - العنوان - رقم كارت الخدمات المتكاملة «لذوي الهمم».

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وكارت الخدمات المتكاملة «لذوي الهمم».

- يضغط المتقدم على المدينة المراد الحجز بها واختيار المشروع جنة أو دار أو سكن مصر»، واختيار الدور «أرضى - متكرر - أخير».

- سداد مبلغ جدية الحجز ومصاريف الدراسة على الرقم المرجعي الذى تم استخراجه من الموقع بإحدى الوسائل الآتية «ماستر کارد - سداد كاش عن طريق فورى بلس - تحويل بنكي عن طريق بنك التعمير والإسكان».

- بعد ذلك يتم إرفاق مستند السداد على الموقع.

شروط حجز شقق جنة ودار وسكن مصر

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا ومصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم لـ حجز شقق جنة ودار وسكن مصر عن 21 عاما اعتبارا من تاريخ الطرح.

- ألا يتجاوز الدخل الشهري 50 ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمتزوج.

- ألا يتجاوز الدخل الشهري 40 ألف جنيه شهرياً النسبة للأعزب.

- لا يحق لأي فرد من أفراد الأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

- في حالة مخالفاة الشرط أعلاه، يتم فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.