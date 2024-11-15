الرياضة - 10:01 - منخفض جوي ونوة المكنسة.. حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:01 صباحاً - طقس الإسكندرية.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي من المحتمل أن تشهدها البلاد، نتيجة منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع نوة المكنسة 2024، حيث ستؤدي إلى حدوث أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الساحلية خاصة محافظة الإسكندرية، مع نشاط حركة الرياح التي تؤثر على حركة الملاحة في البحر المتوسط.

بداية نوة المكنسة والتقلبات الجوية

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بداية من غد السبت 16 نوفمبر، قد يؤثر على أطراف السواحل الشمالية، ويتوقع معه حالة من فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

ويتزامن مع تلك التقلبات الجوية، تعرض المحافظات الساحلية لنوة المكنسة التي يبدأ وقتها وفقا لجدول النوات على موقع ميناء الإسكندرية، بعد النصف الثاني من شهر نوفمبر أي غدا السبت، والتي ينتج عنها أمطارا ورياح وبعض الظواهر الجوية التي قد تؤثر على حركة الملاحة البحرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد، عن حالة الطقس في الإسكندرية اليوم الجمعة 15 نوفمبر، توقعت، أن يسود طقسا مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا.

طقس الإسكندرية

ويسود اليوم الجمعة في الإسكندرية، طقس غائم جزئي، مع نشاط رياح معتدلة أحيانًا تعمل على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجة الحرارة في الإسكندرية الآن 24 درجة للعظمي، و15 درجة للصغرى.

وتتراوح حركة البحر متوسط ما بين خفيفة إلى معتدلة، وتراوح ارتفاع الأمواج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

تفاصيل نوة المكنسة على الإسكندرية

وتشتهر نوة المكنسة بأنها تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض أكبر في درجات الحرارة.

ما هي نوة المكنسة؟

تظهر نوة المكنسة في محافظة الإسكندرية، وتعرف بأنها واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، حيث يصاحبها هطول أمطار غزيرة، وتعد البداية الحقيقية لبداية موسم الشتاء الجديد.

وسميت نوة المكنسة بهذا الإسم، لأن الصيادين أطلقوا عليها «المكنسة»، بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، وذلك بسبب شدة الرياح الباردة التي تهب، وهى رياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء مدة النوة.

نصائح للتعامل مع نوة المكنسة 2024

وللتعامل مع النوات، خاصة نوة المكنسة، اتيع النصائح التالية:

- يفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية، عند وجود النوة غزيرة الأمطار، والتي يصعب التحرك بشكل سلس خلالها.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى مؤشر 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة المهددة بالانهيار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.