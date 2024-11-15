اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رشوان: بيان الزمالك بشأن غرامة كهربا صحيح والشيكات نوع من أنواع السداد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رشوان: بيان الزمالك بشأن غرامة كهربا صحيح والشيكات نوع من أنواع السداد - أخبار كلمتك

رشوان: بيان الزمالك بشأن غرامة كهربا صحيح والشيكات نوع من أنواع السداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:25 صباحاً - علق محمد رشوان المحامي بالنقض، على شكوى نادي الزمالك من عدم سداد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، لما تبقى من الغرامة الموقعة عليه.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "وجود الشيكات الموقعة من كهربا لصالح نادي الزمالك في عرف القانون هو نوع من نوع السداد".

وتابع: "عندما أعلن الزمالك تسديد كهربا الغرامة بالكامل فهو أمر صحيح من الجانب القانوني، لأن اللاعب سدد جزء من الغرامة نقدًا والمتبقي عن طريق شيكات مجدولة".

وأضاف: "كهربا وهيئة الدفاع الخاصة باللاعب أكدوا أن الموضوع سينتهي خلال أيام ونادي الزمالك سيحصل على المتبقي له من الغرامة".

واستطرد: "لا نريد من ينفخ في النار والموضوع من الناحية القانونية سليم وكهربا تأخر بالفعل في سداد الشيك الأخير ولكن سيتم تسديده وغلق القصة بالكامل".

واختتم: "اللاعبين عن انضمامهم للأندية يحصلون على مستحقاتهم شيكات مجدولة وهذا الأمر قانوني".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الزمالك: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق