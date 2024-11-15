مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر ضد الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:25 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 وعلى رأسها مباراة مصر ضد الرأس الأخضر ودوري الأمم الأوروبية وتصفيات آسيا لكأس العالم بالإضافة للدوري المصري الممتاز للكرة النسائية.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

بوتسوانا ضد موريتانيا - 3 عصرًا

أوغندا ضد جنوب إفريقيا - 3 عصرًا

زيمباوي ضد كينيا - 6 مساءً

إيسواتيني ضد غينيا بيساو - 6 مساءً

موزمبيق ضد مالي - 6 مساءً

الرأس الأخضر ضد مصر - 6 مساءً - beIN Sports HD 2.

زامبيا ضد كوت ديفوار - 6 مساءً

أنجولا ضد غانا - 9 مساءً

الجابون ضد المغرب - 9 مساءً - beIN Sports HD 2.

جامبيا ضد جزر القمر - 9 مساءً

الدوري المصري الممتاز - سيدات

المقاولون ضد اتحاد بسيون - 2:30 عصرًا

المصري ضد المعادي واليخت - 2:30 عصرًا

الزمالك ضد مودرن سبورت - 2:30 عصرًا

بالم هيلز ضد بيراميدز - 2:30 عصرًا

الطيران ضد إنبي - 2:30 عصرًا

الأهلي ضد الجونة - 2:30 عصرًا

دوري الأمم الأوروبية

قبرص ضد ليتوانيا - 7 مساءً - beIN Sports HD 4

لوكسمبرج ضد بلغاريا - 9:45 مساءً- beIN Sports HD 1

إيرلندا الشمالية ضد بيلاروسيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 9

سان مارينو ضد جبل طارق - 9:45 مساءً

البرتغال ضد بولندا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 1.

إسكتلندا ضد كرواتيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 5.

الدنمارك ضد إسبانيا - 9:45 مساءً - beIN Sports HD 4.

سويسرا ضد صربيا - 9:45 مساءً

رومانيا ضد كوسوفو - 9:45 مساءً

تصفيات كأس العالم - آسيا

إندونيسيا ضد اليابان - 2 ظهرًا

مباريات ودية أندية

النصر الليبي ضد الزمالك - 8:30 مساءً

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.