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أحمد سليمان: كثرة الشائعات تزيد الزمالك قوة وملف زيزو على رأس الأولويات - أخبار كلمتك

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أحمد سليمان: كثرة الشائعات تزيد الزمالك قوة وملف زيزو على رأس الأولويات - أخبار كلمتك

أحمد سليمان: كثرة الشائعات تزيد الزمالك قوة وملف زيزو على رأس الأولويات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:08 صباحاً - طمأن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بإبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "كل الملفات مدروسة ومحسوبة داخل نادي الزمالك وملف زيزو على رأس أولوياتنا، وكل ما ذكر عن وجود أزمة بين سيف الدين الجزيري وجوميز غير صحيح والجميع شاهد صورة الثنائي خلال التدريبات".

وأضاف: "كثرة الشائعات لا تؤثر في مسيرة الزمالك بل تمنحنا مزيد من القوة للرد بالنتائج وكل ما يتردد عن وجود أزمات داخل الفريق غير صحيحة على الإطلاق".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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