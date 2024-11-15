أحمد سليمان: كثرة الشائعات تزيد الزمالك قوة وملف زيزو على رأس الأولويات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:08 صباحاً - طمأن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بإبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "كل الملفات مدروسة ومحسوبة داخل نادي الزمالك وملف زيزو على رأس أولوياتنا، وكل ما ذكر عن وجود أزمة بين سيف الدين الجزيري وجوميز غير صحيح والجميع شاهد صورة الثنائي خلال التدريبات".

وأضاف: "كثرة الشائعات لا تؤثر في مسيرة الزمالك بل تمنحنا مزيد من القوة للرد بالنتائج وكل ما يتردد عن وجود أزمات داخل الفريق غير صحيحة على الإطلاق".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.