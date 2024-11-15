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التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات المونديال وموقف ميسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:36 صباحاً - تصفيات كأس العالم، يحل منتخب الأرجنتين ضيفًا على باراجواي، ضمن مواجهات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

تشكيل منتخب الأرجنتين أمام باراجواي 

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تشكيل باراجواي أمام الأرجنتين 

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موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي

وتنطلق مباراة الأرجنتين وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية في تمام الواحدة والنصف فجرًا  بتوقيت مصر، الثانية والنصف فجرًا (02:30) بتوقيت السعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وباراجواي

تذاع المباراة عبر قنوات "SSC" الرياضية السعودية، على قناة "SSC Sport HD1".

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط على كولومبيا التي تحتل الوصافة.

أما منتخب باراجواي يتواجد في المركز السادس بـ13 نقطة في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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