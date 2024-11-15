البرازيل يسقط في فخ التعادل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:20 صباحاً - سقط منتخب البرازيل في فخ التعادل أمام نظيره فنزويلا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تقدم منتخب البرازيل بالهدف الأول عن طريق رافينيا بالدقيقة 43 من الشوط الأول ثم تعادل تيلاسكو سيجوفيا بالدقيقة 46 من أحداث المباراة.

وشهدت الدقيقة 89، حصول ألكساندر جونزاليس لاعب فنزويلا علي الكارت الأحمر ليكمل المنتخب الفنزويلي الدقائق الأخيرة أمام البرازيل بعشرة لاعبين.

وكان دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، أعلن عن تشكيل السامبا لمباراة فنزويلا، التي إقيمت مساء الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين".

تشكيل البرازيل أمام فنزويلا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: فاندرسون – ماركينيوس – جابريل ماجاليش – أبنير.

خط الوسط: جيرسون – برونو جيماريش - سافينيو – رافينيا – فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: إيجور جيسوس.

ويحتل منتخب البرازيل، المركز الثالث بـ17 نقطة في جدول الترتيب، أما منتخب فنزويلا في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات برصيد 22 نقطة، وفي المركز الثاني يتواجد منتخب كولومبيا برصيد 19 نقطة.

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