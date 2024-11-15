قادر ويعملها، هذا ما يتوقعه مدرب شتوتجارت السابق لـ عمر مرموش الصيف المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:32 صباحاً - تحدث ميخائيل ويمر المدير الفني السابق لفريق شتوتجارت الألماني، عن تألق لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش المحترف صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال ميخائيل ويمر في حواره مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور: "في رأيي الدوري الألماني دوري قوي جدًّا وأنا سعيد برؤية عمر مرموش كل أسبوع على شاشة التلفزيون يتألق لذا سيكون من الرائع أن يبقى في البوندسليجا".

وأضاف: "جميع المتابعين يرون أيضًا أنه قادر على اللعب في كل من الدوريات الخمس الكبرى مع أي نادٍ لأنه لاعب متنوع للغاية كما ذكرنا، دعونا سنرى ماذا سيحدث معه فجميع الاحتمالات واردة في الصيف المقبل".

واختتم حديثه قائلًا: "عمر مرموش قادر على الفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، كل شيء ممكن إذا آمنت بنفسك وعملت بجد لتحقيق هدفك وإذا كانت لديك العقلية الصحيحة أيضًا، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تعمل لتطويرها لكي تصبح أفضل لاعب في العالم، وأتمنى له أن يحققها".

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