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مدرب مرموش السابق: اللاعب قادر على تخطي مسيرة محمد صلاح في أوروبا - أخبار كلمتك

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مدرب مرموش السابق: اللاعب قادر على تخطي مسيرة محمد صلاح في أوروبا - أخبار كلمتك

مدرب مرموش السابق: اللاعب قادر على تخطي مسيرة محمد صلاح في أوروبا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - الخميس 14/نوفمبر/2024 - 11:42 م 11/14/2024 11:42:32 PM

عمر مرموش ومحمد صلاح
عمر مرموش ومحمد صلاح

تحدث ميخائيل ويمر المدير الفني السابق لفريق شتوتجارت الألماني، عن تألق لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش المحترف صفوف فريق آينتراخت فرانكفورت.

وقال ميخائيل ويمر في حواره مع برنامج ستاد المحور الذي يقدمه خالد الغندور:"عمر مرموش الآن في حالة رائعة، لقد سجل بالفعل أربعة عشر هدفًا لفريق آينتراخت فرانكفورت في جميع المسابقات الدوري الألماني وكأس ألمانيا بالإضافة إلى الدوري الأوروبي، كما أنه صنع 10 مساهمات أيضًا وهذا أمر لا يصدق، هذا أداء رائع وأنا سعيد جدا له".

وأضاف: "لقد توقعت تألق اللاعب منذ أن كان في صفوف شتوتجارت لأنه طموح للغاية فهو لاعب رائع، لديه مهارات وموهبة جيدة جدًّا، ومتنوع جدًّا في أدائه فيمكنه اللعب في الكثير من المراكز، وكما أنه شخص مجتهد وشخصية عظيمة يعرف ما يريد، لذا أتوقع له الكثير من النجاح في المستقبل وأمل أن يسير في طريقه فهو قادر على الاستمرار".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا لست في وضع يسمح لي بالتنبؤ، لأنني لا أعرف محمد صلاح معرفة شخصية أعرفه فقط من خلال التلفاز حيث يصنع ويسجل الكثير من الأهداف وقد فاز بالعديد من الألقاب على المستوى الفردي وعلى المستوي الجماعي أيضًا مع ليفربول وأعتقد أن عمر مرموش في الطريق الصحيح للوصول إلى هذا المستوى أيضًا وهو قادر على أن يتخطى مسيرة صلاح في أوروبا".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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