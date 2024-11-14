منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:02 مساءً - منتخب الشباب، خسر منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

تقدم منتخب المغرب عن طريق سعد الحداد في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وتعادل محمد سمير لمصر في الدقيقة 50، ثم عاود منتخب المغرب التقدم بهدف ثان في الدقيقة 68 عن طريق البديل عثمان نعامة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية.

تشكيل منتخب مصر أمام المغرب

وأعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تشكيلة الفريق لمواجهة المغرب والذي ضم كل من:

تشكيل منتخب الشباب أمام المغرب، كلمتك

منتخب الشباب المغربي تحت 20 سنة، كلمتك

منتخب مصر يخوض وديتين أمام تنزانيا

واستعد منتخب مصر للشباب لدورة شمال إفريقيا، من خلال إقامة معسكر تدريبي بمدينة الإسماعيلية، تخلله مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، تعادل في المباراة الأولى سلبيًّا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة في المباراة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.