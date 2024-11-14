شاهد، احتفالات فريق طنطا بالفوز بهدف على الترسانة بعقر داره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:46 مساءً - دخل لاعبو وجماهير نادي طنطا في فرحة عارمة بعد الفوز على الترسانة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

وفاز فريق طنطا على نظيره الترسانة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق طنطا منذ انطلاق الموسم الحالي من مسابقة دوري المحترفين.

وسجل شريف الفقي هدف الفوز لصالح فريق طنطا في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء.

وكانت قد أقيمت اليوم 9 لقاءات من مباريات اليوم الخميس في الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بينما أقيم لقاء طنطا والترسانة الساعة الخامسة عصرا.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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