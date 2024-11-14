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الرياضة - 09:43 - روان أبو العينين: «القمة العربية - الإسلامية» بالرياض اكتسبت أهمية خاصة في ظل تدهور الأوضاع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:43 - روان أبو العينين: «القمة العربية - الإسلامية» بالرياض اكتسبت أهمية خاصة في ظل تدهور الأوضاع - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:43 - روان أبو العينين: «القمة العربية - الإسلامية» بالرياض اكتسبت أهمية خاصة في ظل تدهور الأوضاع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - أكدت الإعلامية روان أبو العينين أن القمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض اكتسبت أهمية خاصة في ظل تدهور الأوضاع، مشيرة إلى أن القمة أدانت العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة.

وتابعت روان أبو العينين خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»: القمة عملتع على حشد الدعم لتجميد الكيان المحتل في المؤسسات الدولية، وحظر تصدير الأسلحة، ووقف سياسته غير القانونية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

وقالت روان أبو العينين: حملت القمة إسرائيل فشل جهود إطلاق النار في غزة، وأكدت دعم جهود مصر وأمريكا وقطر، لوقف الحرب والتصعيد من قبل الكيان المحتل.

واختتمت قائلة: القضية الفلسطينية قضية تستهدف تأكيد سيادة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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