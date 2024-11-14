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التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - أعلن منتخبا إنجلترا واليونان عن تشكيل فريقهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على الملعب الأولمبي في آثينا، ويتنافس منتخب إنجلترا واليونان ضمن المجموعة الثانية في المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تشكيل إنجلترا أمام اليونان

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تشكيا اليونان أمام إنجلترا

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موعد مباراة إنجلترا واليونان 


تنطلق مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beiN SPORTS HD2.


ويتواجد منتخب إنجلترا في وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليونان متصدر المجموعة الذي يملك نفس العدد من النقاط.

ويقود المنتخب الإنجليزي المدير الفني لي كارسلي، والذي سيترك المهمة في يناير المقبل للألماني توماس توخيل.


ويفتقد كارسلي إلى 8 لاعبين كان قد استدعاهم، هم ديكلان رايس وبوكايو ساكا، وليفي كولويل وكول بالمر، وفيل فودين وجاك جريليش، وترينت ألكسندر أرنولد وحارس ساوثهامبتون أرون رامسديل.

 

قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي اليونان وأيرلندا

وفيما يلي قائمة إنجلترا:

حراسة المرمى: دين هندرسون (كريستال بالاس)- جوردان بيكفورد (إيفرتون)- أرون رامسديل (ساوثهامبتون).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)- ليفي كولويل (تشيلسي)- مارك جيهي (كريستال بالاس)- لويس هال (نيوكاسل)- تايلور هاروود بيليس (ساوثهامبتون)- إزري كونسا (أستون فيلا)- ريكو لويس (مانشستر سيتي)- كايل ووكر (مانشستر سيتي).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)- فيل فودين (مانشستر سيتي)- كونور جالاجار (أتلتيكو مدريد)- مورجان جيبس وايت (نوتنجهام فورست)- أنجيل جوميز (ليل)- كوريتس جونز (ليفربول)- كول بالمر (تشيلسي)- ديكلان رايس (آرسنال).

 

خط الهجوم: أنتوني جوردون (نيوكاسل)- جاك جريليش (مانشستر سيتي)- هاري كين (بايرن ميونخ)- نوني مادويكي (تشيلسي)- بوكايو ساكا (آرسنال)- دومينيك سولانكي (توتنهام هوتسبير)- أولي واتكينز (أستون فيلا).

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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