خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أحمد سليمان يتوقع خروج مباراة الزمالك والنصر الليبي بالشكل اللائق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد سليمان يتوقع خروج مباراة الزمالك والنصر الليبي بالشكل اللائق - أخبار كلمتك

أحمد سليمان يتوقع خروج مباراة الزمالك والنصر الليبي بالشكل اللائق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:12 مساءً - أشاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في ليبيا بكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الزمالك والنصر الليبي الودية في اعتزال خالد حسين.

وقال أحمد سليمان لوسائل الإعلام الليبية على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا الدولي: "نشكر الأشقاء في ليبيا على حفاوة استقبال بعثة الزمالك منذ وصولها أمس الأربعاء".

وتابع: "ما رأيناه من حفاوة الاستقبال والحرص على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الزمالك، يعكس العلاقة الوطيدة بين نادي النصر ونظيره الزمالك، والعلاقة بين مصر وليبيا بشكل عام".

واختتم عضو المجلس: "التنظيم الخاص للمباراة من جانب المؤسسة المسؤولة أكثر من رائع، وأتوقع خروج المباراة بالشكل اللائق".

الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق