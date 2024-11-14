الرياضة - 07:14 - خالد الجندي يكشف مفاجأة: آدم لم يكن في الجنة حتى يخرج منها «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:14 مساءً - كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مفاجأة عن قصة خروج سيدنا آدم، وما ارتبط بتلك القصة، من بعض المفاهيم الخاطئة، لدى الأشخاص حول قصة خروج سيدنا آدم عليه السلام من الجنة.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة dmc، إن هناك اعتقادًا سائدًا بين الناس أن خروج آدم من الجنة كان بسبب أكل تفاحة من الشجرة، وأنه لولا ذلك لما كنا في الدنيا.

وأضاف «الجندي»، أن خروج آدم من الجنة كان قدرًا من الله مكتوبًا منذ الأزل، وأن هذا الأمر يتعلق بالجنة التي كان فيها آدم، وليس جنة الآخرة التي لن يخرج منها أحد بعد دخولها.

وتابع: «خطأ شائع آخر وهو إلقاء اللوم على السيدة حواء في إخراج آدم من الجنة»، موضحًا أن القرآن الكريم لم يذكر ذلك، بل ركز اللوم على سيدنا آدم فقط، حيث قال تعالى: «وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى».