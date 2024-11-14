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تدريبات خاصة في مران الزمالك استعدادا للنصر الليبي - أخبار كلمتك

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تدريبات خاصة في مران الزمالك استعدادا للنصر الليبي - أخبار كلمتك

تدريبات خاصة في مران الزمالك استعدادا للنصر الليبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين من أجل تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال المران، استعدادًا لخوض لقاء النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين تعليمات فنية مستمرة.

وتم تخصيص فقرة كاملة للتسديد على المرمى من مسافات مختلفة على مرمى الحارسين محمد صبحي ومحمود الشناوي.قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا، استعدادًا لمباراة النصر الليبي الودية.

وتم تقسيم الفريق لمجموعتين من أجل تنفيذ بعض التدريبات الفنية المختلفة خلال المران، استعدادًا لخوض لقاء النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على منح اللاعبين تعليمات فنية مستمرة.

وتم تخصيص فقرة كاملة للتسديد على المرمى من مسافات مختلفة على مرمى الحارسين محمد صبحي ومحمود الشناوي.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب شهداء بنينا بالتدريبات البدنية لتجهيز اللاعبين لمباراة النصر الليبي الودية.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم للقاء المرتقب أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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