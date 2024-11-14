تصفيات أمم إفريقيا 2025، النيجر تتقدم على السودان 3ـ0 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - تقدم منتخب النيجر علي نظيره منتخب السودان بنتيجة 3ـ0 في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم اليوم، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

وافتتح منتخب النيجر التسجيل في الدقيقة 6 عن طريق دانيال سوساه، ونجح يوسف عومارو من أحراز الهدف الثاني في الدقيقة، وتمكن دانيال سوسا من تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع.

ويقع منتخب السودان في المجموعة السادسة من تصفيات أمم أفريقيا، بجانب منتخبات النيجر، وغانا، وأنجولا.

ترتيب السودان والنيجر في المجموعة السادسة

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي منتخب النيجر المركز الرابع بنقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا



ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الفضائية، الناقل الحصري للبطولة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وبالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 6.

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