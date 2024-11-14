دورة شمال إفريقيا، منتخب الناشئين يتأخر أمام الجزائر بهدف بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - منتخب الناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب الجزائر بتقدم الأخير بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

سجل هدف الجزائر في الشوط الأول شرفاوي شرف الدين في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس تشكيل الفريق لمواجهة الجزائر في الجولة الثانية بدورة شمال إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر أمام الجزائر

ويبدأ منتخب مصر مباراته أمام الجزائر بتشكيل يضم كل من:

عمر عبد العزيز حراسة المرمى 1

نور أشرف مدافع 3

حمزة الدجوي مدافع 4

أدهم فريد ظهير أيمن 6

آدم محمد ظهير أيسر 12

عمر العدوي خط وسط 13

محمد البنداري خط وسط 15

محمد حمد صانع ألعاب 8

بلال عطية 10 جناح أيمن

محمد أنس جناح أيسر 14

حمزة عبدالكريم 9

لا بديل عن الفوز أمام منتخب مصر

مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008 المصري اليوم أمام نظيره الجزائري لا تقبل القسمة على اثنين، وبات الفراعنة الصغار مطالبين بتحقيق الفوز، إذا كان يريد الحفاظ على أماله في خطف بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا، خاصة بعد الخسارة المهنية أمام المغرب في الجولة الأولى بخمسة أهداف مقابل هدف

منتخب الناشئين مواليد 2008، كلمتك

الكومي يعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين

وحرص الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب، على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني من أجل مطالبتهم بنسيان مباراة المغرب الأخيرة التي خسرها المنتخب، والتفكير في المباريات المقبلة.

وعقد الجهاز الفني اجتماعا مع اللاعبين خلال الساعات الماضية، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم من جهد في اللقاءات المتبقية بالتصفيات.

الكاس يصحح أخطاء مباراة المغرب

عقد أحمد الكاس محاضر فنية للاعبين أمس الأربعاء، من أجل علاج الأخطاء التي ظهرت في لقاء المغرب، تجنبا لتكرارها في اللقاءات المقبلة.

ويتبقى ثلاث مباريات للمنتخب المصري أمام الجزائر وتونس وليبيا، على أن يتحدد بعدها المنتخب الذي يتأهل لأمم إفريقيا.

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