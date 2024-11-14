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الرياضة - 06:58 - رشقات صاروخية لبنانية عنيفة.. «حزب الله» يكشف عن عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:58 - رشقات صاروخية لبنانية عنيفة.. «حزب الله» يكشف عن عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:58 - رشقات صاروخية لبنانية عنيفة.. «حزب الله» يكشف عن عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:58 مساءً - واصلت المقاومة الإسلامية اللبنانية «حزب الله» عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية شمال البلاد، اليوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024.

وأعلن «حزب الله»، أن عناصر المقاومة نجحت في استهداف تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان وتحديدًا ببلدة «الخيام»، بالإضافة إلى استهداف تجمعًا أخرً لجنود الاحتلال في مستوطنة «برعام» برشقة صاروخية.

وأضاف «حزب الله»، أنه أطلق العديد من الرشقات الصاروخية على مستوطنتي «كفار يوفال، والمالكية» اللبناني برشقة صاروخية

وفي بيان منفصل، أكدت المقاومة اللبنانية تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة «حانيتا»، وقصف تجمعًا آخر عند أطراف بلدة «عديسة» بمحيط الخزان، بقذائف المدفعية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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