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متفوقا على مرموش، هاري كين يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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متفوقا على مرموش، هاري كين يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

متفوقا على مرموش، هاري كين يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الخميس، عن فوز النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة أفضل لاعب خلال أكتوبر في البوندسليجا، رغم تألق عمر مرموش مؤخرًا.

وتألق عمر مرموش مع فريقه في الفترة الأخيرة، وسجل في 3 مباريات متتالية مع فرانكفورت بالدوري الألماني، وبطولة الدوري الأوروبي.

وفاز كين بالجائزة على الرغم من أن عمر مرموش يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع هاري كين صاحب الرصيد نفسه من الأهداف.

وصنع مرموش 7 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الألماني في الموسم الجاري، ويأتي خلفه هاري كين برصيد 6 أهداف.

وحصل مرموش على أعلى تقييم في الدوريات الخمسة الكبرى، وفق إحصائية شبكة "سوفا سكور"، كما حصل على تقييم 8.33/10، وجاء خلفه هاري كين في المركز الثالث بتقييم 8.16/10.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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