متفوقا على مرموش، هاري كين يحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الألماني، اليوم الخميس، عن فوز النجم الإنجليزي هاري كين بجائزة أفضل لاعب خلال أكتوبر في البوندسليجا، رغم تألق عمر مرموش مؤخرًا.

وتألق عمر مرموش مع فريقه في الفترة الأخيرة، وسجل في 3 مباريات متتالية مع فرانكفورت بالدوري الألماني، وبطولة الدوري الأوروبي.

وفاز كين بالجائزة على الرغم من أن عمر مرموش يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع هاري كين صاحب الرصيد نفسه من الأهداف.

وصنع مرموش 7 أهداف، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف بالدوري الألماني في الموسم الجاري، ويأتي خلفه هاري كين برصيد 6 أهداف.

وحصل مرموش على أعلى تقييم في الدوريات الخمسة الكبرى، وفق إحصائية شبكة "سوفا سكور"، كما حصل على تقييم 8.33/10، وجاء خلفه هاري كين في المركز الثالث بتقييم 8.16/10.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.