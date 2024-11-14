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الرياضة - 05:33 - سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.. الأصفر يواصل انخفاضه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:33 - سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.. الأصفر يواصل انخفاضه - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:33 - سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.. الأصفر يواصل انخفاضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في الأسواق إلى 3.555 جنيهًا للبيع، و3.535 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيهًا للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، نحو 4062.75 جنيه للبيع، و4040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3724.25 جنيه للبيع، و3703.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3555 جنيهًا للبيع، و3555 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2370 جنيهًا للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2031.5 جنيه للبيع، و2020 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم السبت في الأسواق نحو 1523.5 جنيه للبيع، و1515 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 28440 جنيهًا للبيع، و28280 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محلات الصاغة اليوم، فبلغت نحو 2561.26 دولار للبيع، و2560.99 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4062.75 جنيه 4040 جنيهًا
عيار 22 3724.25 جنيه 3703.25جنيه
عيار 21 3555 جنيهًا 3535 جنيهًا
عيار 18 3047.25 جنيه 3030 جنيهًا
عيار 14 2370 جنيهًا 2356.75 جنيه
عيار 12 2031.5 جنيه 2020 جنيهًا
عيار 9 1523.5 جنيه 1515 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 28440 جنيهًا 28280 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2561.26 دولار 2560.99 دولار
سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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