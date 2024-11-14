الرياضة - 05:33 - سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024.. الأصفر يواصل انخفاضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:33 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الآن في الأسواق إلى 3.555 جنيهًا للبيع، و3.535 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 18 نحو 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيهًا للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــا.

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، نحو 4062.75 جنيه للبيع، و4040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3724.25 جنيه للبيع، و3703.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3555 جنيهًا للبيع، و3555 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3047.25 جنيه للبيع، و3030 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2370 جنيهًا للبيع، و2356.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2031.5 جنيه للبيع، و2020 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم السبت في الأسواق نحو 1523.5 جنيه للبيع، و1515 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 في سوق الصاغة نحو 28440 جنيهًا للبيع، و28280 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محلات الصاغة اليوم، فبلغت نحو 2561.26 دولار للبيع، و2560.99 دولار للشراء.