تصفيات كأس العالم، التشكيل الرسمي لمباراة العراق والأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:28 مساءً - العراق والأردن، أعلن الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني لمنتخب العراق وجمال السلامي مدرب منتخب الأردن تشكيليهما للمباراة المرتقبة التي تجمعهما على استاد البصرة في إطار منافسات الجولة الخامسة تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبل.

تشكيل العراق أمام الأردن

تشكيل الأردن أمام العراق



ويرغب المنتخب العراقي في حصد 3 نقاط آخرين لاستعادة صدارة جدول ترتيب المجموعة، عقب الانتصار على عمان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية، ثم تعادل إيجابي بنتيجة 1-1 أمام الكويت بالجولة الثانية، وتغلب على فلسطين بهدف نظيف، وأخيرًا هزيمة أمام كوريا الجنوبية.

وعلى الجانب الآخر، فرض المنتخب الكويتي التعادل على مضيفه الأردني بنتيجة 1-1، قبل تفوق النشامى على فلسطين بثلاثية مقابل هدف، ثم الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، بينما في الختام اكتساح المنتخب الأردني نظيره العماني برباعية نظيفة.



موعد مباراة منتخب العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026



من المنتظر أن تقام مباراة منتخب العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026، اليوم الخميس، الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق ضد الأردن



ويمكنكم متابعة ومشاهدة مباراة منتخب العراق ضد الأردن مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 4 بالإضافة إلى شاشة شبكة قنوات الكأس القطرية المشفرة أيضًا، وبالأخص قناة Alkass Six HD.

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