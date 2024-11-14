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الرياضة - 05:17 - مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:17 - مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:17 - مشاهدة مباراة العراق والأردن بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - بث مباشر مباراة العراق والاردن، اليوم الخميس، الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026، عند تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «البصرة الدولي».

مشاهدة مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم بث مباشر

واستهل منتخب العراق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، بالفوز على عمان بهدف نظيف، ولكنه سقط في فخ التعادل السلبي أمام الكويت، في إطار لقاءات الأسبوع الثاني، قبل أن ينتصر على منتخب فلسطين بهدف دون رد في الجولة الثالثة، ويخسر من كوريا الجنوبية 3-2، بالجولة الرابعة.

على الجانب الآخر، تعادل منتخب الأردن مع الكويت بهدف لكل فريق في الجولة الأولى، قبل أن يحقق الفوز على فلسطين بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثانية، ثم الهزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين بالجولة الثالثة، واكتسح عمان بربايعة دون رد في الجولة الرابعة.

بث مباشر مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء، بث مباشر لـ مباراة العراق ضد الأردن، اليوم الخميس، الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري لهذا العام، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة العراق ضد الأردن في تصفيات كأس العالم 2026، عند تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد «البصرة الدولي».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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