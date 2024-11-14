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فتيات الجزيرة 2016 يحرز لقب البطولة التنشيطية لكرة السلة (صور) - أخبار كلمتك

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فتيات الجزيرة 2016 يحرز لقب البطولة التنشيطية لكرة السلة (صور) - أخبار كلمتك

فتيات الجزيرة 2016 يحرز لقب البطولة التنشيطية لكرة السلة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - استطاع فريق الجزيرة مواليد 2016 فتيات، الفوز على فرق الصيد ونيو جيزة والتتويج بالبطولة التنشيطية لكرة السلة، والتي أقيمت بنادي الجزيرة.

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وشهدت المباريات تألق لمعظم لاعبات الفريق تحت أنظار محمد عباس المدير الفني للفريق، والدكتور شريف جنيدي رئيس جهاز فريق السلة بنادي الجزيرة.

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من جانبه أعرب محمد عباس عن سعادته بالمستوى الفني للفرق الثلاثة المشاركة، مؤكدًا أن الأندية تسعى لتقديم لاعبات تمثل منتخبات مصر في الفترة المقبلة.

وحضر مباريات البطولة العديد من أعضاء النادي، وأسر اللاعبين من أجل دعمهم وتشجيعهم.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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