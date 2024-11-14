منتخب غينيا الاستوائية يتأهل لأمم أفريقيا بالتعادل مع الجزائر سلبيا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - تعادل منتخب الجزائر سلبيا مع مضيفه منتخب غينيا الاستوائية، في المباراة التي جرت عصر اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب غينيا الاستوائية، كلمتك

جاءت المباراة متوسطة المستوى، وكاد أن يخطف المنتخب الجزائري الفوز في آخر دقيقة بالمباراة من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية.

منتخب الجزائر، كلمتك

تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية

ألكسندر أوكيدجا، محمد الأمين توجاي، رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، محمد فارسي، ريان آيت نوري، راميز زروقي، آدم زرقان، رياض محرز، سعيد بن رحمة، ومحمد الأمين عمورة.

ترتيب منتخبي الجزائر وغينيا الاستوائية

وبهذه النتيجة، يواصل منتخب الجزائر تصدره المجموعة برصيد 13 نقطة، وقد تأهل منذ الجولة الماضية إلى كأس أمم أفريقيا.

منتخب الجزائر، كلمتك

كما رفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 8 نقاط ويضمن التأهل إلى أمم أفريقيا قبل جولة من ختام التصفيات، وليبيريا ثالثا برصيد 4 نقاط، وتوجو في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

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