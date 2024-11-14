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تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إيران بـ 10 لاعبين يفوز على كوريا الشمالية 3-2 - أخبار كلمتك

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تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إيران بـ 10 لاعبين يفوز على كوريا الشمالية 3-2 - أخبار كلمتك

تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إيران بـ 10 لاعبين يفوز على كوريا الشمالية 3-2 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:12 مساءً - فاز منتخب إيران على مضيفه كوريا الشمالية 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد لاوس الوطني في فينتيان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أهداف مباراة إيران وكوريا الشمالية 

وسجل أهداف المنتخب الإيراني مهدي قائدي في الدقيقة 29 ومحمد محبي (هدفين) في الدقيقتين 41 والأخيرة من الشوط الأول.

في المقابل سجل هدفي منتخب كوريا الشمالية مهدي تاريمي، لاعب منتخب إيران، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56 وكيم يو-سونج في الدقيقة 59.

حالة طرد وترتيب المنتخبين

وأكمل منتخب إيران المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع شجاع خليل زاده في الدقيقة 51.

ويلتقي في باقي مباريات المجموعة يوم الخميس أيضا، قطر مع أوزبكستان في الدوحة، والإمارات مع قرغيزستان في أبو ظبي.

وانفرد المنتخب الإيراني مؤقتًا بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط من أربع مباريات لأوزبكستان، و4 لكل من الإمارات وقطر، و3 لقرغيزستان، ونقطتين لكوريا الشمالية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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