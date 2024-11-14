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مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيًا - أخبار كلمتك

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مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيًا - أخبار كلمتك

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:56 مساءً - نظمت إدارة مركز شباب الجزيرة، برئاسة جمال الرملي، حفلا لتكريم المتفوقين رياضيًا فى مختلف الألعاب الجامعية والفردية، وصرف مكافآت خاصة للاعبين والأجهزة الفنية.

وأكدت إدارة مركز شباب الجزيرة في بيان رسمي، أن حفل التكريم يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتكريم وتحفيز الأبطال الرياضيين الموهوبين في جميع المراحل العمرية ومختلف الألعاب الرياضية.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 
مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 

وقام شريف منصور المدير التنفيذي وصابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي بتكريم أصحاب الهمم فى مختلف الألعاب وفرق كرة القدم بالمراحل العمرية المختلفة بالإضافة إلى عدد من الألعاب الفردية علي رأسها التايكوندو والسباحة والجمباز وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه والملاكمة والكيك بوكس والشطرنج والكونج فو.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 
مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 

كما قامت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة بمشاركة إدارة العلاقات العامة والإعلام بتسليم اللاعبين والأجهزة الفنية شهادات التقدير والمكافآت فى احتفالية داخل ملعب كرة القدم والصالات الرياضية المختلفة الخاصة بكل لعبة.

وشارك اللاعبون المكرمون بمجموعة من العروض الرياضية الخاصة قبل مراسم الاحتفال والتكريم.

مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 
مركز شباب الجزيرة يكرم لاعبيه المتفوقين رياضيا 

يأتي هذا في إطار التعاون بين اللجنة المشرفة علي المركز والإدارة من اجل رعاية ودعم الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

 

مركز شباب الجزيرة يستضيف بطولة الجمهورية للتنس الأرضي

فيما استضاف مركز شباب الجزيرة، منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرضي G2 للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مركز شباب الجزيرة يستضيف منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرض G2
مركز شباب الجزيرة يستضيف منافسات بطولة الجمهورية للتنس الأرض G2

وشهدت بطولة الجمهورية للتنس الأرض مشاركة أكثر 500 لاعب ولاعبة، تحت إشراف وتنظيم إدارة المركز والقائمين على البطولة من إدارة التنس الأرضي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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