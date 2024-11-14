بمشاركة الزمالك، تحديد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:56 مساءً - تحدد برنامج مباراة اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، والتي ستجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك، والمقرر لها مساء غدًا الجمعة على ملعب شهداء بنينا بمدينة بني غازي في ليبيا.

ويفتح ستاد شهداء بنينا أبوابه لحضور الجماهير في الخامسة والنصف مساءً، قبل استعراض فيلم وثائقي عن مسيرة خالد حسين مع دخول اللاعب لأرضية الملعب، لتحية الجماهير والحضور في مهرجان اعتزاله.

وعقب ذلك سيتم إقامة حفل تكريم لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك داخل أرضية الملعب قبل انطلاق المباراة.

ومن المقرر أن يبدأ اللقاء بمشاركة خالد حسين مع فريق النصر، على أن تتوقف المباراة في الدقيقة الثامنة، والتي تحمل نفس رقم قميص اللاعب، قبل أن تُستكمل المباراة بصورة طبيعية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت مساء أمس الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر الليبي

يعقد غدًا الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، والذي يقام بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وسيعقد خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر الغد، على أن يعقبه مؤتمر صحفي للأجهزة الفنية لفريقي الزمالك والنصر الليبي في الرابعة والنصف عصرًا.

مباراة اعتزال خالد حسين نجم منتخب ليبيا



ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدًا الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وتولى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء والمشرف على الكرة، الاتفاق على كافة تفاصيل المباراة.

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