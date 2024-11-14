الرياضة - 11:41 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، مقارنة بالتحديثات الأخيرة على مؤشر شاشات البنوك المصرية العاملة.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 نوفمبر سعر الدولار بيع شراء سعر الدولار في البنك المركزي 49.39 جنيه 49.35 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 49.34 جنيه 49.24 جنيه سعر الدولار في البنك الأهلي 49.34 جنيه 49.24 جنيه سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.38 جنيه 49.28 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.35 جنيه 49.25 جنيه سعر الدولار في بنك البركة 49.34 جنيه 49.24 جنيه سعر الدولار في المصرف المتحد 49.34 جنيه 49.24 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 49.34 جنيه 49.24 جنيه سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49.36 جنيه 49.26 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في البنك المركزي

- 49.39 جنيه للبيع.

- 49.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

- 49.34 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

- 49.34 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- 49.38 جنيه للبيع.

- 49.28 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 49.35 جنيه للبيع.

- 49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

- 49.34 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

- 49.34 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

- 49.34 جنيه للبيع.

- 49.24 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- 49.36 جنيه للبيع.

- 49.26 جنيه للشراء.